الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 09:18 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

كورونا ٢


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 233.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.7 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 233.703.468، وإجمالي الوفيات4.782.043.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ697840 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.459.200.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ596749 حالة وفاة،و إجمالي الإصابات 21.427.073.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات448062، وإجمالي إصابات 33.739.980.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ276973 وإجمالي إصابات 3.655.395.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 203549، وإجمالي إصابات 7.401.104.


وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199367، وإجمالي إصابات 2.175.305.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 141939 وإجمالي إصابات 4.215.104.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات  137043 وإجمالي إصابات 7.843.887.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130921، وإجمالي إصابات 4.672.355.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126299، وإجمالي إصابات 4.957.277.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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