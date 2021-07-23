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الجمعة، 23-07-2021 10:23 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من192.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 192.531.709، وإجمالي الوفيات 4.135.259.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ6.610.190 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.282.698.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ547016 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.523.711.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 418987، وإجمالي إصابات 31.257.720.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237626 وإجمالي إصابات 2.709.739.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 149012، وإجمالي إصابات 5.979.027.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129266، وإجمالي إصابات 5.626.745.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127920 وإجمالي إصابات 4.302.393
وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 117836، وإجمالي إصابات 4.692.570.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111749، وإجمالي إصابات 5.996.060.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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