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قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

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الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.577.843، وإجمالي الوفيات 4.796.500.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.573، وإجمالي إصابات 33.791.061.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277.978 وإجمالي إصابات 3.671.611.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 205.297، وإجمالي إصابات 7.449.689.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.423، وإجمالي إصابات 2.177.283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.115 وإجمالي إصابات 4.218.142.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.295 وإجمالي إصابات 7.908.091.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130.998، وإجمالي إصابات 4.679.067.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.372، وإجمالي إصابات 4.960.641.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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