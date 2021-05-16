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الأحد، 16-05-2021 09:26 ص

قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا جراء تفشي وباء كورونا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا وباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و365 ألف وفاة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء 162 مليون إصابة.

وتتصدر الولايت المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 585 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن نحو 33 مليون إصابة.

وسجلت البرازيل حتى الآن نحو 435 ألف وفاة، وأكثر من 15.5 مليون إصابة بالفيروس، تليها الهند التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا، حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 266 ألف شخص، وسجلت أكثر من 24 مليون إصابة.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الدول تضررا تجاوزت حصيلة الوفيات 220 ألف حالة وفاة، وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 2.4 مليون إصابة.

وفي بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا حصد فيروس كورونا أرواح نحو 128 ألف شخص، وسجلت منذ بداية تفشي الوباء نحو 4.5 مليون إصابة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات حيث سجلت أكثر من 124 ألف حالة وفاة، ونحو 4.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها روسيا التي تحتل المرتبة السابعة بأكثر من 115 ألف وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 4.9 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتحتل في فرنسا المرتبة الثامنة، حيث حصد فيها الوباء أرواح نحو 108 آلاف شخص، واقتربت حصيلة الإصابات فيها من 6 ملايين إصابة حتى الآن، تليها ألمانيا حيث سجلت أكثر من 86 ألف حالة وفاة، ونحو 3.6 مليون إصابة حتى الآن.

وفي إسبانيا التي تحتل المرتبة العاشرة حصد فيروس كورونا أرواح نحو 80 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 3.6 مليون إصابة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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