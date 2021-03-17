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الأربعاء، 17-03-2021 12:41 م

قد تكون مصابا بكورونا ولا تدري.. هكذا يخدعك الفيروس الخطير

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن مصر ما زالت في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد مع ثبات عدد الإصابات، فيما تواجه الكثير من الدول موجة ثالثة منه.

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وأضاف عصمت، في مداخلة تلفزيونية الثلاثاء، أنه يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للغرف، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص مصابين بكورونا دون ظهور أعراض عليهم.


وتابع أن عدوى الشخص المصاب بكورونا للآخرين تبدأ قبل ظهور الأعراض على المصاب، لافتًا إلى أن أعراض الاشتباه في كورونا في الفترة الراهنة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة وفقدان حاسة الشم والتذوق مع أعراض تنفسية قوية.


وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا أعده خبراء مستقلون في منظمة الصحة العالمية يزورون الصين حول أصول فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن يصدر الأسبوع المقبل.


وأوضح: "من الخبراء الفنيين، أعضاء البعثة، سمعنا أن التقرير من المرجح أن يظهر الأسبوع المقبل".


وفي وقت سابق، كان من المتوقع أن يصدر التقرير الخاص بنتائج الزيارة إلى الصين هذا الأسبوع.


وكانت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، قد كشفت، أمس الاثنين، عن حجم الزيادة في معدل الإصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.

 

وذكرت أن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المئة في إصابات كورونا في أنحاء العالم، بحسب "رويترز".


 وقبل عدة أيام، أوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن برنامج "ACT-Accelerator" لمكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار.


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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