قضى عامين في غيبوبة بعد إصابته بكورونا ثم افاق في بريطانيا

الوكيل الإخباري - انقذ حياة رجل من موت محقق، بعد أن عانى من أعراض شديدة جداً لإصابته بفيروس كورونا عام 2020.

اضافة اعلان



وقامت زوجته بتسجيله في تجربة عقار ديكسميثازون لعلاج كورونا بوصفه بريق أمل أخير للشفاء، بعد أن قضى عامين في غيبوبة تحت الأجهزة الطبية.



إذ تشير التقديرات إلى أن هذه التجربة أنقذت مليون شخص في العالم، 22 ألفاً منهم في المملكة المتحدة وحدها.



البريطاني جون حنا قال بعد عودته وتحسن صحته إن "هذه التجربة غيّرت كل شيء، فلولا الأطباء وفِرق البحث التي تعمل على مدار الساعة لمعرفة العلاجات التي نجحت والتي لم تنجح، لما كنت هنا اليوم".



بحسب الصحيفة، فقد وجد الباحثون أن عقار ديكساميثازون يقلل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.



جاء التمويل الأساسي للدراسة من المملكة المتحدة للبحوث والابتكار (UKRI)، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR) باستثمار مشتركٍ قدره 2.1 مليون جنيه إسترليني، بعد دعوة لتقديم مقترحات بحثية في أوائل فبراير/شباط 2020.



بعد أسبوعين، انضم 1000 مشارك إلى التجربة، وبعد خمسة أسابيع، انضم 10 آلاف شخص.



ووجدت الدراسة أيضاً أن عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا ليست له أي فائدة سريرية، وأن عقار لوبينافير-ريتونافير لم يكن فعالاً في تقليل الوفيات.

وقال البروفيسور باتريك تشينري، المدير السريري بمجلس البحوث الطبية في UKRI: "تم إنقاذ حياة العديد من المرضى باستخدام الديكساميثازون بعد معاناتهم من أعراض حادة لكوفيد-19".

الساعة