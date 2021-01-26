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الثلاثاء، 26-01-2021 02:56 م

قطرات 'عجيبة' تقتل كورونا بنسبة 100%.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم

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الوكيل الاخباري - ظهر الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، على شاشات تلفزيونية بثت كلمة ألقاها مساء يوم الأحد من القصر الرئاسي بالعاصمة كاراكس، وفيها فاجأ مواطنيه والعالم، بعرضه قطرات وصفها بأنها "معجزة" وعجيبة، وقال إنها تقتل فيروس كورونا المستجد بنسبة 100% عند تناولها كل 4 ساعات.

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أما العقار الذي سمّاه Carvativir ، فذكر أنه للطبيب الفنزويلي José Gregorio Hernández الذي يبدو أنه شهير بين الفنزويليين، وإلا لعرّفهم به على الأقل.


هذا الطبيب الراحل في 1919 بعمر 54 سنة، درس الطب في جامعة بكاراكس، وبعد تخرجه في 1888 أوفدته الحكومة إلى باريس "لبراعته في العمل" فتخصص بالبكتيريا والفيروسات وعلم الأحياء المجهرية، وفقا لما تلخص "العربية.نت" من الوارد عنه بموقع El Pitazo الإعلامي الفنزويلي، وفيه أنه عالج عددا من مرضى في 1918 بالإنفلونزا الإسبانية، ولما عاد في العام التالي إلى فنزويلا، وجد شهرته سبقته إليها، كما وجد مصيره المحتوم، فقد دهسته سيارة وهو يعبر شارعا وقتلته، لذلك نسب مادورو "القطرات المعجزة" إلى دراسات قام بها الدكتور.

 

يذكر مادورو بخطابه المتلفز أن الدواء حصل على الموافقة الرسمية لاستخدامه "وبإمكاني تقديم هذه القطرات التي تبطل الفيروس 100% بالتأكيد، إنه نتاج دراسات إكلينيكية وعلمية وبيولوجية استمرت 9 أشهر، وجرت تجارب على مرضى حالاتهم متوسطة وحرجة، فتعافوا كلهم من المرض بفضل هذه القطرات، تكفي 10 قطرات منه تحت اللسان، كل 4 ساعات، وتحدث المعجزة.. إنه مضاد للفيروسات قوي جدا، ويحبط عمل كورونا" ثم تعهد بأنه "سيتم نشر كل ما يتعلق بهذا المنتج في المجلات الدولية" كما قال.


تابع روايته وأكد أن "كارفاتيفير" غير ضار تماما "فليس له آثار جانبية، واتضح ذلك من خلال التجارب الضخمة التي أجريت عليه في فنزويلا، لديّ اجتماع هذا الأسبوع مع جميع السلطات الصحية في البلاد، لإعداد نظام توزيع مباشر، بحيث يكون لدى مراكز التشخيص والمستشفيات والعيادات الخارجية "كارفاتيفير" بالمئات، فقد أظهر فعالية هائلة" إلا أنه رفض الكشف عن هوية العالم الرئيسي وراء تطوير القطرات، واكتفى بوصفه بأنه "عقل لامع.. سيحمونه في الوقت الحالي" وفق زعمه.


ووعد مادورو في كلمته بتصدير آلاف الجرعات إلى دول أسست مع فنزويلا رابطة معروفة بأحرف ALBA اختصارا، وهي: كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وهايتي ودول كاريبية أخرى، كما وتسويقها مع دول "تحافظ معها فنزويلا على علاقة استراتيجية" لكنه لم يذكرها. كما وعد بتسليم مدير "منظمة الصحة العالمية" بكل التفاصيل عن القطرات "حتى يصادق على هذا المضاد القوي للفيروسات" مضيفا أن فنزويلا ستمد جسرا جويا مع موسكو لتستورد منها 10 ملايين لقاح Sputnik V الروسي.

 

لكن أحدا لم يجرؤ بوسائل الإعلام المحلية، على أن يسأل مادورو عن سبب استيراد فنزويلا "سبوتنيك V" بالملايين، في وقت تستنتج "العربية.نت" من كلامه، أن بإمكان "كارفاتيفير" القيام بدور أهم وأسرع مما يقوم به اللقاح الروسي، وهو تحييد الفيروس وقتله بعشر قطرات عجيبة تحت اللسان، من دون مضاعفات ولا سلبيات.

 

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