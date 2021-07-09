قطر: ارتفاع مفاجئ بأعداد إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت أعداد إصابات كورونا في قطر اليوم الجمعة ارتفاعاً مفاجئاً مقارنة مع الأيام القليلة الماضية.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان اليوم عن تسجيل 84 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما لم تزد أعداد إصابات كورونا أمس الخميس عن 55 و54 اصابة ليوم أول أمس، وأقل من ذلك ليوم الثلاثاء الماضي.



كما وأعلنت الوزارة في بيانها عن شفاء 123 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى221027، ولم يذكر البيان تسجيل أي وفاة اليوم.

المصدر : بترا