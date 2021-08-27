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المملكة تسجل 8 وفيات و 787 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

الجمعة، 27-08-2021 05:22 م

قطر: استقرار نسبي في إصابات كورونا اليومية وحالة وفاة واحدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن الاستقرار النسبي في عدد إصابات كورونا اليومية في دولة قطر.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إلى تسجيل 145 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وشفاء 213 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 228540.


وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة لمريض بفيروس كورونا يبلغ من العمر 61 عاما.


وأوضح البيان أن هذه الوفاة تعد الأولى منذ عدة أشهر، غابت فيها حالات الوفيات عن إصابات كورونا اليومية.

 

المصدر : بترا

 

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