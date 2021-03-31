الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق محل للألعاب الترفيهية في الزرقاء

ضبط اردني نشر فيديو على موقع (Tiktok) للتحريض على التحرش بالفتيات

دودين : الحكومة تريد الوصول إلى نسبة ايجابية تبلغ 5%

تنويه هام من وزارة التربية حول امتحانات المدارس

وزير الاعلام لـ الوكيل : لن نفرض حظر تجول شامل يوم العطلة الرسمية

الكشف عن خطة حكومية ستساعد بفتح قطاعات بأكملها في الاردن

الحكومة : قسائم لمواطنين لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

الأربعاء، 31-03-2021 08:35 م

قطر: السلالة البريطانية وراء الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بكورونا

نت


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في البلاد.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسجيل 780 إصابة جديدة، موزعة على 662 إصابة من أفراد المجتمع و118 بين المسافرين العائدين من الخارج.


وأرجع البيان سبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس في قطر إلى انتشار السلالة البريطانية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل مقارنة مع السلالة الحالية.

 

المصدر : بترا

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فرنسا

ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا

كورونا

إسبانيا: ارتفاع معدل الإصابة التراكمي بفيروس كورونا مجدداً

إيطاليا

إيطاليا تسجل 467 وفاة و23904 إصابات بفيروس كورونا

151821

كورونا يصبح ثالث أكثر أسباب الوفاة شيوعا في أمريكا

تركش

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

لبنااان

إلغاء فحص الكشف عن كورونا لمن تلقوا جرعتي اللقاح في لبنان

أخبار متعلقة
الكويت

إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إلى الكويت

thumbs_b_c_2f2cf6db8e6df21f55e2b24985ed733c

ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا

604022c54236047249044ffa

مصر.. 44 وفاة جديدة بكورونا

56250801_303

أمريكا .. أكثر من 80 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

رقم قياسي جديد لوفيات كورونا في البرازيل

كورونا-2-1-1200x675

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر