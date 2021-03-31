قطر: السلالة البريطانية وراء الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسجيل 780 إصابة جديدة، موزعة على 662 إصابة من أفراد المجتمع و118 بين المسافرين العائدين من الخارج.



وأرجع البيان سبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالفيروس في قطر إلى انتشار السلالة البريطانية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل مقارنة مع السلالة الحالية.

المصدر : بترا



