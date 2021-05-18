قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

الوكيل الاخباري- بدأت وزارة الصحة القطرية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حجز مواعيد تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لأول مرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12و 15 عاما.

اضافة اعلان



وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية القطرية في بيان، أهمية تطعيم الأطفال لحمايتهم من الجائحة، والعودة إلى حياتهم الطبيعية وتوفير بيئة آمنة لا سيما في المدارس.



وقالت مديرة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة مريم عبدالملك، إن الأشخاص الذين يسجلون عبر الإنترنت، سيحصلون على التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك، مشددة على أنه لن يتم استقبال سوى الأشخاص الذين حصلوا على موعد للتطعيم عبر الرسائل القصيرة.



ودعت جميع الأسر في قطر لتسجيل أطفالهم لتلقي التطعيم، لافتة إلى أن توفير اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما يجعلنا نتطلع مرة أخرى لأن يتمكن أبناؤنا من الدراسة في بيئة آمنة، وقضاء الوقت مع الأصدقاء، والسفر مع عائلاتهم والاستمتاع ضمن مجتمعاتهم بأمان.

المصدر: بترا