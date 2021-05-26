قطر تبدأ برفع قيود كورونا تدريجيا وبشروط

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر، الأربعاء، أنها ستسمح لمراكز الترفيه والتعليم والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بكثافات محددة اعتبارا من يوم الجمعة وفق خطة رفع تدريجي للقيود الخاصة بجائحة كوفيد-19.



وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه "سيتم السماح بالتجمعات المحدودة في المنازل للأشخاص الذين تلقوا اللقاح كما تستطيع المراكز التجارية العمل بنسبة إشغال 30%، لكن مع عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما".

اضافة اعلان



وأضاف: "سيكون أيضا، بوسع الأندية الرياضية وصالونات التجميل فتح أبوابها بكثافة محددة، لكن مع الإبقاء على حظر إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض".



وتابع: "سيتم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في أماكن مفتوحة بحضور 30% فقط من السعة، على أن يكون جميع الحاضرين ممن تلقوا اللقاح وبإذن من وزارة الصحة القطرية ".



وأعلنت قطر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها سترفع قيود فيروس كورونا تدريجيا على 4 مراحل تبدأ أولاها في 28 مايو وآخرها في 30 يوليو المقبل.

وسجلت قطر 306 إصابات جديدة بكورونا، الأربعاء، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 216397 إصابة، و552 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم