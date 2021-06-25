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الجمعة، 25-06-2021 06:23 م

قطر تسجل أكبر انخفاض بإصابات كورونا اليومية منذ أشهر

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الوكيل الاخباري - سجلت قطر اليوم أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا اليومية منذ عدة أشهر.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل 52 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).


ويوم أمس وأمس الأول، شهدت قطر تسجيل 66 و 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا على التوالي.


ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، أعلن عن شفاء 113 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 219041.
وذكر البيان أنه قد تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم ناجمة عن الإصابة بالفيروس.


--(بترا)

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