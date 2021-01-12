قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 211 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 171 إصابة محلية و40 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 111 حالة من فيروس (كوفيد-19) خلال الاربع والعشرين ساعة الأخيرة ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 142938.



ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 146121 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بكورونا 242.



وأوضح البيان إنه قد تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.



ونوه البيان بنجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وتراجع عدد حالات دخول المستشفى اسبوعيا، حيث ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع.



--(بترا)

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