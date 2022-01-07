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الجمعة، 07-01-2022 10:13 م

قطر تسجل 2497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت إصابات كورونا اليومية في قطر اليوم الجمعة، مستوى جديدا لم تبلغه من قبل، وذلك وسط جهود مكثفة تقوم بها السلطات القطرية لاحتواء الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" في البلاد.

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وأعلن رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الدكتور عبداللطيف الخال، عن ازدياد أعداد الإصابات بشكل كبير ومتسارع خلال الأيام القليلة الماضية فيما يبدو أنها موجة ثالثة.

 

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 2497 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وشفاء 358 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وأشارت في بيان إلى أن قطر تخطت حتى اليوم 5.26 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لأفراد المجتمع المحلي منذ بداية برنامج التطعيم، من ضمنها 328 ألف جرعة معززة.


وأوضح البيان أن ما نسبته 86.4 بالمئة من سكان قطر، قد تلقوا تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح.

 




 

 


 

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