قطر : تسجيل 149 حالة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 149 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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ووفق بيان وزارة الصحة القطرية، تعتبر هذه الحصيلة اليومية الأعلى لإصابات كورونا منذ أكثر من 6 أشهر.



وأشار البيان إلى شفاء 141 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى قرابة 242 ألف حالة.



وبحسب البيان، فقد جرى إعطاء أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لأفراد المجتمع المحلي في قطر حتى اليوم، من ضمنها أكثر من 8 آلاف جرعة أعطيت اليوم.

بترا