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الخميس، 24-12-2020 11:17 ص

قطر: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس، عن تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 119 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و38 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 140 حالة من فيروس (كوفيد-19) في الساعات الأخيرة ، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 140404 حالات.


وقالت ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر بلغ 142605 إصابات، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 240 حالة.


وأوضح البيان إنه قد تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.


ونوه البيان بنجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا، حيث ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع.


 




 

 


 

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