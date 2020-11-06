قطر: تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 192 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينها 150 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و42 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 201 حالة من فيروس (كوفيد - 19) في 24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 130881.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 133614 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 232 حالة.



وأوضح البيان إنه قد تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.



ونوه البيان بنجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عددالحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا، حيث ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع.



