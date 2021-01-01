الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 04:11 م

قطر: تسجيل 208 إصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 208 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 176 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و32 اصابة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم، أشارت فيه إلى شفاء 134 حالة من فيروس (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 141556 حالة، وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 143883 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى 242 حالة.


 




 

 


 

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