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الأحد، 17-10-2021 04:20 م

قطر: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل-781-حالة-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-في-أوكرانيا


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة وحتى اليوم في قطر، بلغ 608 وفيات من مختلف الجنسيات والأعمار.


وذكرت أن 82 حالة تماثلت للشفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء في قطر إلى أكثر من 236 ألف حالة.

 

المصدر: بترا

 

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