قطر تعود غدا إلى تطبيق الدوام المدرسي الاعتيادي قبل كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت قطر أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، برفع كامل القيود المفروضة على مكافحة انتشار فيروس كورونا بجميع المدارس الحكومية والخاصة، باستثناء الاستمرار في إلزام الطلاب بارتداء الكمامة.



وقالت وزارة التربية والتعليم القطرية في بيان، اليوم السبت، إنه وفي ظل المؤشرات الصحية لجائحة كورونا، فقد تقررت العودة للدوام المدرسي الاعتيادي اعتبارا من غد.

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