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السبت، 09-01-2021 04:21 م

قطر تلزم القادمين عبر منفذها مع السعودية بإجراءات جديدة

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الوكيل الاخباري - ألزمت دولة قطر جميع القادمين من السعودية اعتبارا من اليوم السبت، بالحصول على شهادة خلو من الإصابة بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من السفر.
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وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أن القادمين سيخضعون لحجر فندقي أسبوعا على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل الوصول إليها، وعلى المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.

وأكد المكتب أن على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع إتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق "احتراز" المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات الوضع الوبائي.

 




 

 


 

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