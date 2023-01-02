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الإثنين، 02-01-2023 01:59 م

قطر تلزم المسافرين القادمين من الصين بفحص سلبي لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - انضمت قطر إلى الدول التي تطالب المسافرين القادمين إليها من الصين بفحص سلبي لفيروس كورونا قبل الوصول إليها.

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وارتفع عدد الدول التي وضعت شروطا على المسافرين من الصين إلى 17 دولة، بعض منها قرر منع دخول المسافرين من الصين إليها.

يأتي ذلك بعد أن قررت الصين فتح أبوابها للمسافرين المغادرين على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

 

وتعتبر قطر ثاني دولة عربية تطبق قيودا على سفر الصينيين إليها، بعد أن أعلن المغرب، السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارًا من 3 يناير/كانون الثاني "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.


وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".


ويدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 يناير/كانون الثاني 2023 وحتى إشعار آخر"، وفق المصدر نفسه.


وقالت الوزارة إن القرار اتخذ "على ضوء تطور الوضعية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين، وبـهدف "تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها".


وبعد 3 سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين، تراجعت بكين عن تطبيق ما يسمى سياسة "صفر كوفيد" بدون سابق إنذار في 7 ديسمبر/كانون الأول.

 

 

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