قطر: سنوفر التطعيم ضد كورونا لجميع الحاضرين في كأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر مستعدة جيدا لتثبت للعالم أن بإمكانها استضافة كأس العالم 2022، والقيام به بشكل مميز.

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وبحسب موقع "الشرق" القطري، قال آل ثاني، لدى استضافته في "حوار رايسينا 2021": "إن كأس العالم في قطر سيكون أول حدث سعيد بعد وباء كورونا المستجد والعزلة، وإن ذلك يشكل فرصة رائعة للعالم".



وشدد آل ثاني على أن "قطر، ومنذ البداية، أرادت التأكد حتى مع استمرار الوباء من الكيفية التي تمكنها من استضافة كأس عالم ناجح بحضور فعلي حتى يتمكن الناس من الحضور والاستمتاع بالحدث".



وأضاف: "كنا نتفاوض ونتحدث إلى منتجي التطعيمات حول كيفية التأكد من أن كل شخص يحضر كأس العالم قد تم تطعيمه، لذا في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من فيروس كورونا المستجد بحلول العام 2022، ونأمل أيضاً أن يبدأ الوباء بالانخفاض على مستوى العالم ومن ثم الاختفاء".



تجدر الإشارة إلى أن قطر ستكون أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.

من المتوقع أن يصل أكثر من مليون شخص من مشجعي كرة القدم إلى البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حاليا 2.7 مليون نسمة.

سبوتنيك عربي