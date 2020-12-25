قطر.. وفاة واحدة و129 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 129 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 98 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و31 بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 138 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 140542 حالة، كما وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 142734 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إلى 241 حالة، منذ بدء الجائحة.

المصدر : بترا

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