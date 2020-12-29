قطر: وفاة و206 إصابات جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة واحدة و206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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واشارت الوزارة في بيان، الى شفاء132حالة من الفيروس خلال الساعات الاخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 141147حالة.



واضافت ان العدد الاجمالي للاصابات وصل الى 143269 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس 242 حالة.



وأوضح البيان إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.



