الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

وفيات الثلاثاء 29/12/2020

توضيح حكومي بشأن صرف المعونات الشهرية المتكررة

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة في مكافحة الجائحة العام المقبل

257 وفاة بفيروس كورونا في تركيا

الثلاثاء، 29-12-2020 11:39 ص

قطر: وفاة و206 إصابات جديدة بكورونا

Ep_HlzvW4AABqoC-1200x675


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة واحدة و206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

واشارت الوزارة في بيان، الى شفاء132حالة من الفيروس خلال الساعات الاخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 141147حالة.


واضافت ان العدد الاجمالي للاصابات وصل الى 143269 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس 242 حالة.


وأوضح البيان إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5feaebb74c59b70a326e6e1f

ما هي أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال؟

f08a582ea4874c9bacfa7b44f264325a_18

ظهور أول إصابة بفيروس كورونا الأسرع انتقالا في أستراليا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1140-quarantine-time-length.web

دراسة تحذر: من تظهر عليه أعراض معينة لـكورونا يعاني تداعيات صحية أسوأ

rus

أول دولة تبدأ تطعيم سكانها باللقاح سبوتنيك -V بعد روسيا

11202017145157143965897

روسيا تسجل تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
12202016165724975431013

قطر: 140 إصابة جديدة بكورونا

1220201612250185586396

قطر: وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

5fd5afcb4236043e8e46d1d0

قطر: 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1220205124024298346440

قطر: 125 إصابة جديدة بكورونا

1220203124428583406415

قطر: 140 إصابة جديدة بكورونا

1220201123343143805578

قطر: وفاة و255 إصابة جديدة بكورونا