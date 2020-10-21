قطر: وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 230 إصابة محلية و36 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج إضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.وأصدرت الوزارة بيانا اليوم أشارت فيه إلى شفاء 227 حالة من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 127093 شخصا .وأوضح البيان إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.