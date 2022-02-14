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الإثنين، 14-02-2022 04:15 م

قطر: وفاتان و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-سجلت قطر اليوم الاثنين، وفاتين و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 528 حالة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا ضمن المجتمع المحلي، و73 حالة ضمن المسافرين.


كما أعلنت الوزارة عن شفاء 964 مصابا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى أكثر من 342 ألف حالة.


وأشارت إلى إعطاء ما يزيد على 6.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا لأفراد المجتمع القطري منذ بداية برنامج التطعيم.


وارتفعت نسبة الذين حصلوا على التطعيم الكامل بجرعتي اللقاح إلى 87.3 بالمئة من سكان قطر.

 

بترا

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