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الإثنين، 11-01-2021 12:20 م

قطر: 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الإثنين، عن تسجيل 203 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 165 إصابة محلية و38 بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى شفاء 132 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 142827.


وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في قطر 145910 إصابات، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 242 .


-- (بترا)

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