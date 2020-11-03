الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 01:52 م

قطر: 226 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 226 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 173 إصابة محلية، و53 حالة بين عائدين من الخارج، يخضعون حاليا للحجر الصحي.

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وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى شفاء 206 حالات من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض في البلاد إلى 130202.


وقالت ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر بلغ 133143 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 232 حالة.


وأوضح البيان إنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.


ونوه البيان بنجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا.


 




 

 


 

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