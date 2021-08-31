قطر: 55% من الأطفال حصلوا على لقاح كورونا

الوكيل الإخباري -قالت وزارة الصحة العامة القطرية أن نحو 55 بالمئة من أطفال قطر من الفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، قد حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

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وقالت رئيسة قسم التطعيمات في الوزارة سهى البيات، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه ومع بدء العام الدراسي الجديد، تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب.



واضافت ان نسبة 50 بالمئة من الحضور في المدارس، تضمن عدم الازدحام والتباعد بين الطلاب، وتم تصميم جميع الفصول المدرسية، بحيث تكون هناك مسافة تزيد على 5ر1 متر بين كل طالب وآخر.



وأكدت أن هناك تجاوبا جيد جدا في مسألة تطعيم الأطفال، وأنهم متحمسون جدا للحصول على اللقاح.



وقالت إنه في الوقت الحالي تم اعتماد لقاح فايزر- بيونتيك لتطعيم الأطفال في عمر من 12 عاما فما فوق، أما الفئة الأقل من هذا العمر، فلا يوجد تصريح حالي من شركة تصنيع اللقاحات أو من منظمة الغذاء والدواء الأميركية أو منظمة الصحة العالمية، لتطبيقه على هذه المرحلة العمرية الصغيرة.



وبينت أنه توجد حاليا تجارب سريرية مستمرة منذ عدة أشهر على فئات عمرية أصغر، ونأمل أن يتم قريبا السماح باستخدام اللقاح مع فئات عمرية أصغر من 12 عاما.



وأكدت أنه كلما اتسعت الدائرة العمرية للتطعيم، كلما كان هناك وتيرة متسارعة للعودة لحياة طبيعية وسليمة.

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