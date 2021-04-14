قطر: 81 بالمئة ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما حصلوا على اللقاح

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية حصول 81 بالمئة من الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 60 عاما في قطر على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 حتى الآن.وقالت قائد أولوية الشيخوخة الصحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر الدكتورة هنادي الحمد إن تحقيق الإنجاز المتمثل بحصول 4 من كل 5 أشخاص فوق عمر 60 عاما (وهم الفئة الأكثر عرضة لمخاطر هذا المرض) على لقاح كوفيد-19، يعتبر أمرا مشجعا خاصة بعد عام من التحديات للسكان في قطر والعالم، موضحة أن تطبيق برنامج التطعيم يحمي الأشخاص من الفيروس، ويقلل فرص تعرضهم لمخاطر هذا المرض.