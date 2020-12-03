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الخميس، 03-12-2020 07:41 ص

في أعلى حصيلة يومية

قفزة قياسية بأميركا .. أكثر من 2700 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء أكثر من 2700 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بداية أبريل، حسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".

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وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-،19 أنه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء سجلت الولايات المتحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

 

 

وتعتبر الولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270450 حالة، وهي .

 

كما أنها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 فيها لغاية مساء الأربعاء أكثر من 13,9 مليون إصابة، أي أكثر من خمس إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,8 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس الفتاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.


والمرة الأخيرة التي تخطت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى بداية أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

وحطمت الولايات المتحدة الخميس رقما قياسيا جديدا على صعيد عدد مرضى كوفيد-19 الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى إذ تخطى عدد هؤلاء عتبة المئة ألف، وفقا لمشروع "كوفيد تراكينغ". ويتركز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط ، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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