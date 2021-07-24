قفزة قياسية في إصابات كورونا بأستراليا لليوم الثالث على التوالي

الوكيل الإخباري- سجلت أستراليا، اليوم السبت، 176 حالة عدوى بكورونا وذلك في قفزة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، وكانت معظم الإصابات في ولاية نيو ساوث ويلز حيث توجد مدينة سيدني أكبر مدن البلاد.

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وقالت السلطات في العاصمة كانبيرا، إن سيدني ستحصل على 50 ألف جرعة أخرى من لقاح "فايزر" للوقاية من كوفيد-19 هذا الأسبوع، لمكافحة التفشي الآخذ في التفاقم.

ورغم ارتفاع الإصابات في أستراليا، ومعظمها إصابات بالسلالة المتحورة "دلتا"، فإن البلاد نجحت في السيطرة إلى حد كبير على الجائحة، حيث يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة منذ تفشي الوباء فيها حوالي 32600 إصابة، والوفيات 916 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم



