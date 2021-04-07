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الأربعاء، 07-04-2021 03:22 م

قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيران

ايران كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سیما سادات لاري، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجیل 20 ألفا  و954 حالة جديدة للإصابة بفيروس کورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ملیون و984 ألفا و348 إصابة، ويكون هناك 4 آلاف و177 حالة إصابة في وضع حرج.


كما تم تسجيل 193 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ عدد المتوفين من جراء الجائحة في إیران 63 ألفا و699 شخصا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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