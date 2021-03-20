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السبت، 20-03-2021 02:40 م

بسعة 10 لترات

قلقيلية .. تسليم مولدات أكسجين لمستشفيين في المحافظة

طمن
من المصدر


الوكيل الإخباري - سلّم محافظ قلقيلية في فلسطين، رافع رواجبة، اليوم السبت، 6 مولدات أكسجين، لمستشفى درويش نزال الحكومي، والخدمات الطبية العسكرية بالمحافظة.

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وبين رواجبة انه جرى تسليم 4 من هذه المولدات الى مستشفى نزال، وآخرين للخدمات الطبية العسكرية، وجميعها بسعة 10 لترات.


واكد رواجبة ضرورة اسناد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، للحد من انتشاره، والتخفيف من الضغط على المستشفيات، لتمكينها من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بشكل سريع وآمن.

 

المصدر : وفا 

 

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