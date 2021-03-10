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الأربعاء، 10-03-2021 04:41 م

إغلاق 25 محل تجاري

قلقيلية .. تشديد على إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - شددت الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية من إجراءاتها المتعلقة بالإغلاق، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية نفذت اليوم جولات تفقدية في كافة أنحاء المحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسائقين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق وبقرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها تخلل ذلك تحرير 29 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وإغلاق 25 محل تجاري في جميع أنحاء المحافظة وحجز خمس مركبات.

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كما تم توقيف شخصين لمخالفتهم قانون الطوارئ ولعدم إلتزامهم بقرار الإغلاق.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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