قلق من حدوث ارتفاع حاد بإصابات كورونا في شرق المتوسط

الوكيل الاخباري -

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قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن المنظمة ينتابها القلق، خلال أشهر الصيف الحالي، إزاء حدوث ارتفاع حاد آخر في حالات الإصابة في الإقليم؛ بسبب التحوُّرات المثيرة للقلق وزيادة السفر الدولي، إلى جانب انخفاض مستوى حماية الأشخاص نتيجة الإقبال المحدود على التلقيح وعدم الالتزام بتدابير الوقاية بالقدر الكافي.وأشار المنظري، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، إلى أنه وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة، فإن الإقليم يشهد ارتفاعًا في المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة والوفيات الجديدة في جميع أنحاء الإقليم، مقارنةً بنفس الوقت من العام الماضي، مبينا أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل، منها اكتشاف تحوُّر "دلتا" في 98 بلدًا على الأقل على مستوى العالم، منها 13 بلدًا في إقليم شرق المتوسط، وانتشار التحوُّر بوتيرة سريعة بغض النظر عن التغطية باللقاحات؛ ما يؤجج الارتفاعات الحالية في الإصابات والوفيات.