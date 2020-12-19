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السبت، 19-12-2020 02:25 م

في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس

قيود جديدة في بنما لمنع تفشي كورونا

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة في بنما، لويس سوكريه، السبت، إن بلاده ستعيد هذا الأسبوع فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد تُلزم الرجال والنساء بالتسوق في أيام مختلفة، في أعقاب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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وتشبه هذه القيود تلك التي فرضتها الدولة في أكثر المناطق تضررا من وباء كورونا في يونيو.


وذكر سوكريه في بيان عبر التلفزيون: "بدءا من الاثنين 21 من ديسمبر، وعملا على التقليل من التنقل، سيكون التسوق على أساس الجنس - ذكر وأنثى - ".

وسجلت السلطات الصحية في بنما، الخميس، 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة، في زيادة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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