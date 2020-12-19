قيود مشددة في لندن لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرض إجراءات جديدة من القيود المشددة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا لمواجهة سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا.وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".وذكر أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر "بسهولة أكبر بكثير".وقال رئيس الوزراء إن النسخة الجديدة "قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم ، النسخة الأصلية للمرض."