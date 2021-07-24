كازاخستان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة

الوكيل الإخباري - سجلت كازاخستان 6521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، أي 402 حالة أكثر من اليوم السابق، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية في البلاد منذ تفشي الجائحة.

اضافة اعلان

وأفادت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا التابعة لحكومة كازاخستان، اليوم السبت، أن أجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 522 ألفا و638 إصابة.



وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين في كازاخستان بلغ 444 ألفا و239 شخصا، بمن فيهم 2802 خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وتبلغ حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد 5308 أشخاص، من بينهم 64 شخصا خلال اليوم الأخير.



المصدر : روسيا اليوم