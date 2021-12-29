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الأربعاء، 29-12-2021 11:33 م

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تجاوزت فيها الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا مستوى 5 ملايين حالة.اضافة اعلان


وتفيد معطيات السلطات الصحية في كاليفورنيا بأن عدد الإصابات في الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون شخص، بلغ 5076650 حالة، بينها 75558 وفاة.


بدورها، تشير بيانات جامعة جزنز هوبكينز إلى أن وصول عدد الإصابات في كاليفورنيا نقطة 5377245 حالة، بينها 76255 وفاة.


وبحسب معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت نسبة الإصابات خلال الأسبوع الأخير 16.4 حالة لكل 100000 شخص.

 




 

 


 

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