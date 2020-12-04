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الجمعة، 04-12-2020 11:02 ص

كاليفورنيا تفرض أشد انواع الحظر الشامل لمواجهة كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا عن أشد انواع الحظر الشامل للتجمّعات والأنشطة في مناطق الولاية، والتي باتت فيها وحدات العناية المركّزة ممتلئة بنسبة تزيد على 85 بالمئة جراء جائحة كورونا .

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ووصف حاكم الولاية غافين نيوسوم الحظر بأنّه "مكبح الطوارئ"، حيث سيتمّ حظر جميع التجمّعات والتنقّلات والخدمات غير الضروريّة، بينما ستكون شركات البيع بالتجزئة قادرةً على العمل بنسبة عشرين بالمئة من طاقتها والمدارس ستكون قادرة على أن تظل مفتوحة، وكذلك البنى التحتية الحيوية. وبحسب حاكم الولاية، فإنه وبمجرد دخول هذه القيود حيز التنفيذ، ستبقى سارية لثلاثة أسابيع على الأقل ولن يتم رفعها إلى حين تراجع نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة إلى ما دون 85 بالمئة.


 




 

 


 

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