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الخميس، 03-12-2020 07:59 ص

بتهمة "التهور من الدرجة الثانية"

كاواي : توقيف شخصين سافرا رغم علمهما بإصابتهما بكورونا

توقيف
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن عمدة جزيرة كاواي في هاواي، ديريك كاواكامي، أنه تم القبض على اثنين من سكان الجزيرة بسبب عودتهما إليها بالرغم من معرفتهما بإصابتهما بفيروس كورونا.

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وبحسب موقع "worldmeter" فإن إجمالي الإصابات بكورونا في هاواي يبلغ 17968 شخصا، أما إجمالي الوفيات هو 224 حالة.

وقال كاواكامي إن شرطة كاواي اعتقلتهما بتهمة "التهور من الدرجة الثانية"، مشيرا إلى أن كاواي شهدت "زيادة غير مسبوقة" في عدد الإصابات بكورونا.
ووفقا لإدارة الصحة، فإنه يوجد حاليا في جزيرة كاواي 16 حالة إصابة نشطة بكورونا. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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