كردستان العراق يعلن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن البرزنجي قوله في مؤتمر صحفي بأن "الإصابات بفيروس كورونا بالإقليم في تزايد مستمر مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما وأن أعداد المصابين والراقدين بمراكز الحجر الصحي أصبح أضعاف ما كان عليه".



وأكد البرزنجي تسجيل أول إصابة من سلالة دلتا، مشيرا إلى أن "الوزارة تتابع منذ فترة الحالات للتأكد من وجود هذا النوع، واختتم الوزير بمطالبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق الإجراءات الصحية".



في سياق متصل، تقرر فتح الحدود بين العراق وإيران واستئناف حركة المسافرين بين البلدين عبر معبر برويزخان، في يوم 3 يوليو/تموز الجاري.



وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن حاكم مدينة قصر شيرين، غربي إيران، أعلن رفع الحظر المفروض على حركة المسافرين عبر الحدود الرسمية لبرويزخان مع العراق، حيث استؤنف دخول وخروج المسافرين من هذه الحدود إلى إقليم كردستان العراق مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية.



وقال مراد علي تاتار للوكالة إن "إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بسبب مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".

سبوتنيك عربي