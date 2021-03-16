الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مدير مستشفى النديم : 16 مريضا فوق الطاقة الاستيعابية

صناعة الأردن: لا نية لزيارة كوسوفو بعد فتح سفارة لها في القدس

توضيح من الأمن العام حول المشاركين بالتجمعات أثناء الحظر

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

الضريبة : ندعو للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

تعديل دوام إدارة ترخيص السواقين والمركبات

التربية : نتابع المدارس الخاصة غير الملتزمة ببرنامج استدامة

إغلاق مصنع خزانات مياه الشرب في الزرقاء

إعلان هام صادر عن إدارة السير

الثلاثاء، 16-03-2021 11:30 ص

تلقيح نحو 260 ألف شخص حتى الآن

كرواتيا تبدأ دراسة لقاح سبوتنيك V الروسي

طكم
توضيحية


الوكيل الإخباري - بدأت الوكالة الكرواتية للأدوية والمنتجات الطبية أمس الاثنين دراسة البيانات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية HINA.

وذكرت الوكالة، أن وكالة الأدوية تلقت البيانات الروسية الاثنين من وزارة الصحة الوطنية، وهي تدرس حاليا مدى استجابة الوثائق المقدمة من روسيا لطلب الجانب الكرواتي.

اضافة اعلان

ويمكن للوكالة في حالة الضرورة أن تطلب بيانات إضافية عن اللقاح من روسيا، من أجل ضمان الاستعداد لعمليات الشراء غير المجدولة للقاح.


وإذا استوفى "سبوتنيك V" المعايير المحلية في البلاد، فسيتم اعتماده واستخدامه في كرواتيا، حسبما جاء في حساب "سبوتنيك V" على "تليغرام". 


وكانت كرواتيا قد بدأت تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر 2020 بلقاح "فايزر-بيونتك" وتم تلقيح نحو 260 ألف شخص حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w1280-p4x3-2020-08-03T172933Z_1582110017_RC2H6I9W6X3Y_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-FRANCE-MASKS

الكشف عن نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في فرنسا

main_image604fe47281323

أسترازينيكا تزود الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة

19_2020-637444849157869105-786

دراسة تكشف معلومات صادمة عن سلالة كورونا البريطانية

thumbs_b_c_15a0e9812552962463f9a1bbbe93d0eb

ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في قطاع غزة

البيت

إلغاء اختبارات كورونا اليومية في البيت الأبيض

ظهور

اكتشاف وجود سلالة جنوب إفريقيا في روسيا

أخبار متعلقة
لقاح كورونا روسيا

الإمارات توزع 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا

كورونا-2-1-1200x675

بريطانيا: إرتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات بكورونا

6036454242360460767e1544

مصر تسجل لقاحي سبوتنيك V و أسترا زينيكا ضد كورونا

6036127a4236041ad9521bbd

ماليزيا .. انطلاق حملة تطعيم للوقاية من كورونا

374190-01-08-770x513

بايدن: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتّحدة مفجعة

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

ايطاليا: انخفاض إصابات كورونا اليومية