كرواتيا تبدأ دراسة لقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري - بدأت الوكالة الكرواتية للأدوية والمنتجات الطبية أمس الاثنين دراسة البيانات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية HINA.



وذكرت الوكالة، أن وكالة الأدوية تلقت البيانات الروسية الاثنين من وزارة الصحة الوطنية، وهي تدرس حاليا مدى استجابة الوثائق المقدمة من روسيا لطلب الجانب الكرواتي.

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ويمكن للوكالة في حالة الضرورة أن تطلب بيانات إضافية عن اللقاح من روسيا، من أجل ضمان الاستعداد لعمليات الشراء غير المجدولة للقاح.



وإذا استوفى "سبوتنيك V" المعايير المحلية في البلاد، فسيتم اعتماده واستخدامه في كرواتيا، حسبما جاء في حساب "سبوتنيك V" على "تليغرام".



وكانت كرواتيا قد بدأت تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر 2020 بلقاح "فايزر-بيونتك" وتم تلقيح نحو 260 ألف شخص حتى الآن.

المصدر : روسيا اليوم

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