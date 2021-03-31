الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 08:16 م

كرواتيا ستسمح لمتلقي لقاح سبوتنيك V الروسي بدخول أراضيها

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، الأربعاء، أن بلاده ستسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" بدخول أراضيها، اعتبار من الأول من أبريل.

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وقال: "من التغييرات التي تم إجراؤها، سيتم الاعتراف باختبارات المضادات السريعة للدخول، والتي يتم الاعتراف بها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. وسيكون من الممكن أيضا السماح بدخول من تأكد تطعيمه أو أصيب سابقا، على أن تكون سارية لمدة 180 يوما".


وأضاف: "في الوقت الحالي، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير جوازات سفر (كوفيد)، لكن لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة ومتسقة حول اللقاحات التي سيتم أخذها في الاعتبار في هذا الشأن".


وتابع: "إذا كان هذا على جدول الأعمال، فما الذي سيحدث بالضبط، يتم تحديد موقف مشترك بشأن هذه اللقاحات، ونحن سننضم إلى هذا القرار. الآن، فيما يتعلق بكرواتيا، من المهم بالنسبة لنا أن يكون اللقاح روسيا أو صينيا، وأن الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بهذه اللقاحات ستتم معاملتهم بذات الطريقة مثل الآخرين".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشوا خلالها عددا من القضايا، بما في ذلك تسجيل وتسليم لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.


المصدر: روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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