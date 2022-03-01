كشف أكثر العلامات الجلدية انتشارا عند الإصابة بمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة تاتيانا روجينتسوفا، نائبة مدير العمل السريري في معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بموسكو، أن حالة المرضى تؤكد على أن "أوميكرون" يسبب أعراضا جلدية مختلفة.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن الأعراض الجلدية تلاحظ عند 5 بالمئة من المصابين بمتحور "أوميكرون"، وتظهر على شكل طفح جلدي على اليدبن احيانا ولا يكون واضحا وأحيانا ينتشر في جميع أنحاء الجسم.



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وتقول، "زيادة مساحة انتشار الطفح يشير إلى زيادة شدة المرض. ويختفي الطفح مع الأعراض الأخرى بعد الدورة الأولى الأساسية للعلاج. ولكن من المهم التأكيد على أن الطفح عند الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يكون عادة مرتبط بنشاط الفيروس وليس بردود الفعل التحسسية، وفي معظم الحالات لا يعتبر سببا لتغير الأدوية المستخدمة في العلاج، بل هو مؤشر لفعالية هذه الأدوية".



وتضيف، هناك أعراض أخرى مثل التهاب الشفاه وجفافها وتشققها وتقشرها. وهذه الأعراض تظهر كقاعدة عامة عندما يكون العلاج غير مناسب وتطور أعراض "كوفيد-19" عند الأطفال مع ارتفاع درجة حرارتهم يرافقه التقيؤ والإسهال. وهذا يتطلب علاجا فعالا.



ووفقا لها، مع انتشار متحور "أوميكرون" انتشر ما يسمى بـ "أصابع كوفيد" التي هي على شكل احمرار وتورم وظهور بثور على أصابع اليدين والقدمين.

روسيا اليوم

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