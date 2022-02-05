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السبت، 05-02-2022 08:37 م

كشف الحالة الصحية لأردوغان وعقيلته

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 الوكيل الاخباري  - كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته وفيما إذا كان قادران على متابعة أعمالهما، بعد إعلان أردوغان إصابته وعقيلته اليوم السبت بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": إن "صحة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان اللذين أصيبا بمتحور "أوميكرون" جيدة بما يسمح لهمها في متابعة أعمالهما".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، بفيروس كورونا المستجد.

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