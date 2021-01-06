كمامة محمد بن سلمان .. هذه مواصفاتها وسعرها !

الوكيل الاخباري -

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أحدثت الكمامة التي ظهر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال انعقاد القمة الخليجية الـ41، الثلاثاء في مدينة العلا شمال غربي السعودية، حالة من التفاعل بين نشطاء التواصل الاجتماعي، كما جذبت انتباه متابعي القمة.وتداول متابعون عبر موقع "تويتر"، تغريدات عبروا فيها عن إعجابهم بكمامة ولي العهد، متسائلين عن المكان الذي اقتناها منه، إضافة إلى أن البعض تمنى أن يقتني مثلها.وكشف البعض أن القمة الخليجية صنعت دعاية قوية لتلك الكمامة حتى أن النشطاء أكدوا أنها نفذت من أماكن بيعها.ووفقّا لأحد المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع الكمامات، فقد تبين أن كمامة ولي العهد، مصنوعة في دولة كوريا الجنوبية، ولها العديد من المواصفات والمميزات.وبحسب "المتجر" فإن الكمامة تمتاز بخفة الوزن الذي يصل إلى 5 غرامات فقط، كما يوفر مرشح الألياف بالكمامة والمكون من 3 طبقات حماية كفاءة عالية في الترشيح والتهوية.وللكمامة تصميم ثلاثي الأبعاد، يمنع استنشاق الغبار الناعم بكفاءة، كما أن لها ثباتًا عاليًا عند ارتدائها.وقيل إن سعر تلك الكمامة يصل إلى 28 دولارًا (ما يعادل 105 ريالات)، وفي إحدى التقييمات قيل إنها لا تسبب أبخرة للأشخاص الذين يرتدون نظارة.